Il soft power del Papa sull'Iran - Le relazioni fra la Santa Sede e l’Iran sono state stabilite nel 1954 e sono sopravvissute anche alla rivoluzione khomeinista del 1979. Significativa, e molto apprezzata dal clero scita, la visita nel ...ilfoglio

India has capability to hit its targets within and across border: Rajnath Singh - Addressing an election rally in support of BJP candidate Jitendra Singh in Kathua, he said, “Earlier India was considered as a soft state…India has neither ... “We have the capability and power to hit ...indianexpress

Nissan X-Trail e-power 2WD 5 posti Tekna nuova a Trezzano sul Naviglio - Annuncio vendita Nissan X-Trail e-power 2WD 5 posti Tekna nuova a Trezzano sul Naviglio, Milano nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...automoto