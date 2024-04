Il sintomo della menzogna | Pifferi | il segnale individuato dalla criminologa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Condannare Alessiaall'ergastolo. È la richiesta pronunciata in aula dal pm di Milano Francesco De Tommasi che ha chiesto il massimopena per la madre accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di soli 18 mesi. Dopo cinque ore di requisitoria, il rappresentantepubblica accusa ha tirato le file e sottolineato "l'intenzione" dell'imputata che "lascia solo la figlia per sei lunghissimi giorni" e se hai 18 mesi "l'unica persona su cui puoi contare è tua madre". Per il pm Alessia"non ha mai mostrato segni di pentimenti, non si è mai assunta la sua responsabilità per quello che ha fatto, ha assunto un atteggiamento finalizzato esclusivamente a scrollarsi di dosso la sua responsabilità lei che non consentito alla figlia di farsi la sua vita". Questo è il caso di cronaca che è ...