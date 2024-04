IL SALUTO DI AMADEUS ALLA RAI E AL PUBBLICO | “GRAZIE A TUTTI | TEMPO DI NUOVI SOGNI”

(Di lunedì 15 aprile 2024)parla per la prima volta dell’addioRai. Nuove sfide professionali, anzi “” come li definisce. Un messaggio da vero gentiluomo che è subito diventato virale sui social. Ilai vertici Rai, alle maestranze, ai colleghi e agli artisti che hanno preso parte ai suoi programmi e al Festival di Sanremo. Ilalaccorso sempre numeroso a seguirlo su Rai1. Nel mentre, l’Azienda lo ha a sua volta ringraziato con una nota stampa, non nascondendo l’ovvio dispiacere di privarsi di una delle sue stelle più luminose, amate e seguite dai telespettatori. MESSAGGIO DINOTA UFFICIALE RAI “È con rammarico che Rai prende atto della decisione didi interrompere il rapporto di collaborazione ...

La quarta serata del festival di Sanremo 2024 è la più attesa. Questa sera, durante la diretta che seguiremo come sempre minuto per minuto su leggo.it, tutti e 30 i big in gara si... (leggo)

AMADEUS: “Lavorare in Rai è stato per me motivo di orgoglio. Ora è tempo di nuovi sogni” - AMADEUS con un filmato sui social dice addio alla Rai: "Lavorare in Rai è stato per me motivo di orgoglio. Ora è tempo di nuovi sogni" ...superguidatv

AMADEUS: «Lasciare la Rai non è stata una scelta facile. Mai fatto richieste per favorire i miei familiari» - Alla fine è arrivata l'ufficialità. Dopo aver comunicato in mattinata al Dg Rossi la sua decisione di non rinnovare il contratto con la Rai, oggi pomeriggio AMADEUS ...ilmessaggero

A Berruti il premio speciale Bearzot, 'sport ci tiene uniti' - "Lo sport tiene tutti uniti e siamo tutti uguali di fronte a questo". Sono le parole di Livio Berruti, durante la cerimonia di consegna al Salone d'Onore del Coni del Premio Bearzot organizzato dall'U ...ansa