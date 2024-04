Il ruolo della Giordania nella difesa di Israele

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sui social media da qualche tempo hanno cominciato a circolare immagini del re diAbdullah II, che indossa la divisa dell’esercito israeliano. Il che, in un Paese dove un quintopopolazione è palestinese (2,3 milioni di persone), suona piuttosto strano. Ovviamente, si tratta di un fotomontaggio, ma il senso è chiaro: una parte di giordani e palestinesi sta protestando veementemente contro il governo di sua maestà perché a loro dire schierato cone non con la causa palestinese. Da dove derivano queste polemiche? La risposta è tutta nell’attacco iraniano di sabato notte contro. Quando cioè i Pasdaran, la casta dei militari che condivide il potere in Iran con gli ayatollah, hanno dato il via a un massiccio invio di droni e missili, che tuttavia è stato completamente neutralizzato da ...