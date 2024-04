Il ruolo cruciale delle istituzioni per sviluppare la transizione energetica africana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 15 aprile 2024) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 59 di We – World Energy, il magazine di Eni Paolo Lombardo è responsabile della Direzione cooperazione internazionale e Finanza per lo sviluppo di Cassa depositi e prestiti. Lombardo ha ricoperto, nel suo percorso professionale, ruoli di responsabilità in diverse società e, fra cui Eni, S.G. Warburg, Asian development bank, Abb Structured Finance. Laè una grande sfida che richiede rapidità d’azione, risorse finanziarie e soluzioni innovative. Il continente africano ospita quasi il venti per cento della popolazione mondiale ma è responsabile di meno del quattro per centoemissioni globali di gas serra. Nell’Africa sub-sahariana, più del cinquanta per cento della popolazione non ha accesso ...