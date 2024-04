Il ritorno di Nichi Vendola nel caos della sinistra Ma una condanna lo congela

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 aprile 2024) È stato l'antesignano di un filone densissimo a metà tra politica e genere letterario, grazie a lui sono esplosi comici cabarettisti del calibro di Checco Zalone, Maurizio Crozza ed Antonio Albanese, ha rinverdito una tradizione millenaria del Paese portandola a nuova vita, la supercazzola, altro che Ugo Tognazzi. Alcune sue affermazioni sono entrate di diritto nell'immaginario collettivo: «Serve coniugare virilità e tenerezza per spezzare il rapporto gerarchico tra piazza e potere», «ho rotto molte amicizie con chi accendeva le miccette in bocca alle lucertole», perle di saggezza che gli venivano all'improvviso, durante un comizio o nel corso di un'intervista, così naturalmente, senza ricorrere ad alcuna alterazione. Poi sì, certo, è stato deputato per 5 legislature, presidente di Regione per 10 anni, ha sperimentato tutte le possibili sinistre del pianeta, ha fondato un partito, ...