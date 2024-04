Il Riformista è una giostra | il nuovo direttore è Claudio Velardi Alessandro Barbano chiamato da Caltagirone per guidare il Messaggero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Altro giro, altra corsa. Ilcambia di: quello, 69 anni, un tempo collaboratore di Massimo D’Alema poi più di recente più vicino a un’area libdem e in particolare a Matteo Renzi.fu tra i fondatori delnel 2002 insieme – tra gli altri – ad Alfredo Romeo, l’attuale editore, e ad Antonio Polito che poi è stato parlamentare della Margherita e attuale editorialista del Corriere della Sera. “Ho accettato l’incarico per la profonda amicizia e per la stima che nutro nei suoi confronti – scrivesu facebook – oltre che per i legami di affetto che ho verso la testata. Nei prossimi giorni sarà l’editore a decidere modalità e tempistiche della mia assunzione di ...