Il report | 40% italiani farebbe più controlli con liste attesa più corte

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - Quattrosu 10ro più prevenzione, sottoponendosi a piùmedici, se i tempi difossero inferiori. Resta stabile al 41% la percentuale di persone che faregolari, mentre il 45% si cura solo quando inizia a stare male. Una donna su 4 (25%) non va dal ginecologo da oltre 3 anni e il 30% delle italiane non fa il Pap test. Insomma, si fa ancora poca prevenzione in Italia e tra i fattori che più scoraggiano ci sono proprio led'. Lo indica l'ultima indagine dell'Osservatorio Sanità di UniSalute, che sonda periodicamente, insieme a Nomisma, l'attitudine deglinei confronti deie delle visite di prevenzione. La a ricerca ha coinvolto un ...