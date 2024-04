Il regista di Civil War Alex Garland risponde alle critiche cinematografiche | “Stanno semplicemente perdendo il punto”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Il, noto per il suo lavoro su “War”, ha rispostoriguardanti la presunta mancanza di impegno politico nel suo film distopico., 53 anni, ha respinto l’accusa, affermando che il pubblico dovrebbe fare la propria interpretazione del film anziché aspettarsi una dichiarazione politica diretta. Ildi “War”difende il film: “I criticiil” In un’intervista con Inverse,ha dichiarato: “La gente continua a dire che il film non è politico. Penso che stiano ...

Il regista aveva già annunciato il ritiro dalla regia dopo Civil War e non sembra aver cambiato idea In una nuova intervista concessa al Guardian, Alex Garland ha confermato che Civil War sarà ... (movieplayer)

Amy Winehouse rivive al cinema con "Back to Black" - Roma (askanews) - Amy Winehouse rivive sullo schermo nel film di Sam Taylor-Johnson 'Back to Black', nei cinema dal 18 aprile. Una celebrazione ...spettacoli.tiscali

Civil War, è record nella storia di A24 per il debutto del film di Alex Garland - Mentre in Italia bisognerà attendere il 18 aprile prima di vederlo in sala (qui, in anticipo, la nostra recensione), Civil War di Alex Garland ha già ...ciakmagazine

Civil War, debutto da record nella storia di A24 per il film di Alex Garland - Oltre 25 milioni al debutto negli States per il film con Kirsten Dunst e Cailee Spaeny Mentre in Italia bisognerà attendere il 18 aprile prima di vederlo in sala (qui, in anticipo, la nostra recension ...informazione