Il primo ministro di Singapore Lee Hsien Loong | in carica dal 2004 | annuncia le dimissioni

[caption id="attachment_357625" align="alignleft" width="300"] Simon Harris [/caption] Il 9 aprile, il Parlamento della Repubblica d'Irlanda ha fatto storia eleggendo Simon Harris come nuovo ... (ilfogliettone)

Alle Elezioni in Corea del Sud vice il Partito Democratico di centrosinistra . Disastrosa sconfitta elettorale del partito al governo, di cui fa parte il presidente conservatore Yoon Suk-yeol. Il ... (periodicodaily)

Lollobrigida: oggi premiamo il nostro sapere fare eccellenze - Roma, 15 apr. (askanews) – “Oggi è la giornata di chi è consapevole e orgoglioso di quel che rende grande il nome dell’Italia nel mondo: il nostro saper fare, il nostro produrre eccellenza, le nostre ...askanews

Il viceministro Rixi: “I lavori procedono, il Tenda sarà riaperto alla fine dell’estate” - Così il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, all’uscita dal G7 dei Trasporti a Milano, dove venerdì il ministro Matteo Salvini ha ... per il montaggio intorno al 20 aprile, i ...ilsecoloxix

Direttore dell’Agenzia ONU per i rifugiati: il flusso di gazawi verso l’Egitto renderebbe impossibile la soluzione al conflitto - New York - MEMO. La prospettiva che i gazawi attraversino l'Egitto dalla città di confine di Rafah per sfuggire ad un assalto militare renderebbe ...infopal