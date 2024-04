Il prezzo della benzina torna a 2 euro L’Iran per ora non incide “Ma nello scenario peggiore si vola a 3 euro”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 aprile 2024 - Di nuovo verso i 2al litro e oltre. Laa salire toccando il livello massimo da esattamente sei mesi, mentre il gasolio fa registrare un lieve calo. Lo indica Staffetta Quotidiana nella rilevazione quotidiana, spiegando che "i venti di guerra che soffiano sempre più forti sul Medio Oriente non sembrano, per il momento, aver impressionato i mercati petroliferi. Questa mattina il Brent apre in ribasso, scendendo sotto i 90 dollari. Venerdì invece le quotazioni dei prodotti raffinati hanno messo a segno il secondo rialzo consecutivo, dovuto più a cause strutturali che agli eventi degli ultimi giorni". La media dei prezzi praticati Stando alla rilevazione, Q8 ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati. Per Tamoil ...