Il Paradiso delle Signore anticipazioni 15 aprile | Marcello in aiuto di Matteo

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 15 aprile 2024) Se sei un fan de Il, preparati a una puntata carica di emozioni! Lesvelano un’intensa trama piena di colpi di scena e svolte drammatiche. Scopriamo insieme cosa riserverà l’episodio in onda il 152024 su Rai1. Uomini e Donne: Ida ha scelto? Il colpo di scena! Il: le manipolazioni di Tancredi Tancredi, con abilità manipolatoria, sfrutterà a suo vantaggio le informazioni compromettenti sul tradimento di Vittorio e Marta. Rivelerà a Matilde il bacio tra il marito e la sua ex moglie, scatenando l’ira della donna. Matilde, ferita e tradita, si precipiterà da Vittorio per confrontarsi con lui. Il loro dialogo porterà ...