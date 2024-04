Il Paradiso delle Signore 15-19 aprile 2024 | Umberto ha ricattato anche la madre di Matteo

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roberto Farnesi La permanenza diin carcere tiene banco nelle puntate di questa settimana de IlMarcello torna dalla Germania per aiutare il fratello in difficoltà. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Ilè in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1 e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity. La soap è in replica su RaiPremium il sabato pomeriggio, dalle 16, e la domenica in seconda serata. Anticipazioni Ilda lunedì 15 a venerdì 19Marcello è tornato dalla Germania Marcello è tornato dalla Germania in fretta ...