Il nuovo patto europeo sulla migrazione è peggiore del Trattato di Dublino

(Di lunedì 15 aprile 2024) La recente approvazione del pacchetto die asilo da parte del Parlamentosegna un ulteriore tassello del progressivo avvicinamento, ma potremmo dire vera e propria resa, dei popolari europei a conservatori e sovranisti di Ecr di cui temono il pressing a destra in vista delle elezioni. Sui temi legati allae al diritto d’asilo, le destre europee hanno spesso posizioni confliggenti, rispondenti più agli interessi nazionali che alle posizioni politiche dei gruppi di riferimento. Quelle dei Paesi di confine, infatti, rivendicano da tempo il diritto a respingere i migranti senza dover sottostare a troppe regole, o talvolta spingono per una ricollocazione su base europea delle persone che entrano in Ue (posizione in realtà più propria dei socialisti e dei verdi). Tutte le altre, invece, non intendono affrontare ...