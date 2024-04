“Il New York Times chiede ai giornalisti di evitare i termini ‘genocidio’ e ‘Palestina’” | la nota interna svelata da The Intercept

(Di lunedì 15 aprile 2024) Limitare l’uso dei“genocidio” e “pulizia etnica”,di usare l’espressione “territorio occupato”. Sono alcune delle direttive date dal Newai suoi, secondo quanto scoperto e riportato da The. Si tratta di indicazioni contenute in una, visionata dalla webzine, che tra le altre cose invita i redattori anche a non usare la parola Palestina “tranne in casi molto rari” e adil termine “campi profughi” per descrivere le aree di Gaza storicamente abitate da palestinesi sfollati da altre zone della striscia o di Israele (aree riconosciute dalle Nazioni Unite). Le norme introdotte dalla– scritta da Susan Wessling (Standards ...

Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, oggi un ex presidente è comparso in un’aula di giustizia per rispondere di reati penali. Donald Trump deve fare ... Contenuto a pagamento - Accedi ... (ilfoglio)

Iniziato a New York il processo penale a carico dell'ex presidente Donald Trump: il procuratore Alvin Bragg lo accusa di aver pagato 130 mila dollari la pornostar Stormy Daniels, in cambio del ... (ilgiornale)

Sì, l'intelligenza artificiale può cambiare le opinioni delle persone - È la conclusione a cui è arrivata Anthropic, una delle aziende più influenti al mondo nel campo dell'IA. Lo ha detto Dario Amodei, il ...repubblica

New York, prende a pugni in faccia una bimba di 9 anni davanti alla mamma e poi fugge via - Un uomo di 30 anni ha preso a pugni in faccia una bambina di 9 anni nella Grand Central Terminal di New York City, uno dei punti sicuramente più iconici della Grande Mela.fanpage

Trump a processo: "Lotterò per la libertà degli americani" - Giornata storica a New York. Donald Trump si è presentato in Tribunale, la prima volta per un ex presidente, per rispondere dell'accusa di aver pagato in nero la pornostar Stormy Daniels. Il giudice h ...tgcom24.mediaset