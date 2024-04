(Di lunedì 15 aprile 2024) Ilcontinua a soffrire in questa maledetta stagione post scudetto,ndo scelte forse non esattamente illuminate come mettere fuori lista Diego: il club azzurro continua regolarmente are il centrocampista, che tuttavia non può scendere in campo. A quel punto è del tutto legittimo chedel proprio tempo libero faccia quello che vuole.

Niente da fare per Traore che dice addio all’Italia per la seconda volta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli sembra non avere alcuna intenzione di sborsare i 25 ... (dailynews24)

Niente da fare per Traore che dice addio all’Italia per la seconda volta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli sembra non avere alcuna intenzione di sborsare i 25 ... (dailynews24)

Il Napoli paga Demme 7000 euro al giorno per vederlo a mare a Ischia mentre gioca col Frosinone - Il Napoli continua a soffrire in questa maledetta stagione post scudetto, pagando scelte forse non esattamente illuminate come mettere fuori lista Diego ...fanpage

CdS – Con Calzona, in dieci partite mai chiuso senza subire gol - Ancora una vittoria mancata ieri per il Napoli che ci ha provato contro il Frosinone, ma che è riuscita solo a rimediare un pareggio. Questo ...ilnapolionline

Lotto: in Campania vincite per 70mila euro - Pioggia di vincite in Campania grazie al gioco del Lotto. A Napoli, come riporta Agipronews, vinti 22.500 euro grazie al terno 8-47-90 sulla ruota Nazionale.napolivillage