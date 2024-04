“Il mondo si è fermato” | la morte di Mattia Giani | calcio toscano sotto choc

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) “E’ come se ilsi fosse”: sono le parole di Mario Bacci, team manager del Castelfiorentino United, la squadra di, morto dopo un malore accaduto durante la partita di Eccellenza toscana contro il Lanciotto Campi che si è giocata a Campi Bisenzio. Bacci è una delle prime persone che ha soccorso sul campo il giovane calciatore. Ha praticato il massaggio cardiaco, lui che è infermiere da una vita. "Sono momenti in cui non hai tempo di riflettere – continua Bacci –, vedi quello che potrebbe essere tuo figlio crollare al suolo. Ilsi ferma". Il soccorso dello staff e poi del 118, la corsa all’ospedale: tutto è stato inutile,è morto nella mattina di lunedì, dopo una domenica 14 aprile drammatica. Erano circa le 15.15 quando ...