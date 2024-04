Made in Italy, Acampora: "Prezioso il lavoro di Urso per riportare al centro l'orgoglio nazionale" - Grazie al Ministro Adolfo Urso che con questa celebrazione riporta al centro l’orgoglio nazionale delle nostre imprese e ci proietta verso una nuova visione sempre più italiana nei mercati globali".adnkronos

Il Ministro Urso e l’attacco a Tavares - Produrre auto in Italia, questo il messaggio che il Ministro Urso lancia nuovamente a Tavares, CEO del Gruppo Stellantis. A distanza di pochi giorni dalla presentazione nel capoluogo lombardo della ...adnkronos

Federalimentare, Mascarino: "Industria alimentare alfiere del Made in Italy nel mondo" - "Come Federalimentare ringraziamo il Ministro Adolfo Urso per aver dato vita alla prima Giornata Nazionale dedicata al Made in Italy, con ...teleborsa