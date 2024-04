Il malore poi si accascia a terra | cosa è successo a Ndicka in campo

(Di lunedì 15 aprile 2024) In attesa di un informazioni ufficiali, si provano a ricostruire le cause che hanno portato il difensore della Roma, Evan, adrsi adurante la gara contro l'Udinese

Gloria Baccellini, 30enne di Pontedera, è morta all' ospedale di Cisanello dopo tre giorni di febbre alta e un malore improvviso che i familiari non riescono a spiegarsi. Sulla salma della 30enne ... (fanpage)

Non ce l'ha fatta Mattia Giani: è scomparso il giovane pontaegolese del Castelfiorentino - Non ce l'ha fatta Mattia Giani, a ventisei anni è morto in ospedale dopo il malore accusato in campo a Campi Bisenzio. Il giovane era originario di Ponte ...gonews

malore in campo, arresto cardiaco e crisi epilettiche, drammatica la situazione del calciatore - Mattia Giani, attaccante del Castelfiorentino United, è in condizioni critiche dopo un arresto cardiaco durante una partita. Dettagli dell'incidente Durante una partita del campionato di Eccellenza a ...baritalianews