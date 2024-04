Il malore di N’Dicka | De Rossi | Cioffi e il pubblico di Udine | per un volta lo show non deve andare avanti a tutti i costi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) La prima considerazione, fondamentale, riguarda lo stato di salute di Evan: gli esami medici hanno escluso l’infarto, il difensore ivoriano ha trascorso una notte tranquilla ed è stato sottoposto a nuovi controlli, tra oggi e domani potrebbe lasciare l’ospedale Santa Maria della Misericordia per rientrare a Roma. La seconda riguarda Daniele De, il suo collega Gabriele, l’arbitro Luca Pairetto e lo stadio di: il calcio, sta, ha dato una prova di grande sensibilità. Lonon: chi l’ha detto? Lo sloganMust Go On è discutibile, oh yes. Losi può e siinterrompere, ...