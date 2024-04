“Il Lavoro viaggia con noi” | a Bergamo il tour per facilitare l’incontro tra domanda e offerta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ilitinerante “Ilcon noi!” fa tappa a, in Piazzale degli Alpini dalle ore 9 alle ore 14 di sabato 16 aprile. Ilè finalizzato a promuovere l’orientamento, la legalità e la sicurezza. Durante ilpotrai partecipare a workshop su orientamento, competenze, tipologie di contratti die potrai visitare i nostri stand: Orientamento al– per scoprire attraverso un colloquio con i nostri esperti come acquisire consapevolezza delle tue aspirazioni e competenze, nonché sui percorsi da intraprendere per svolgere la professione di interesse. Per maggiori info www.fondazione.it Redigi il tuo CV – Come presentarsi al, per ricevere consigli su come redigere un curriculum ...