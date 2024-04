Il labiale con cui demolisce Allegri | caos-Juve | come sorprendono Federico Chiesa | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il sogno Scudetto è svanito dopo il big match del Meazza perso contro l'Inter. Poi laha iniziato a perdere punti, venendo superata anche dal Milan. Anche sabato ne sono stati persi due dopo il pari per 0-0 nel derby contro il Torino, anche se i rossoneri (avanti di sei punti) non ne hanno approfittato per allungare pareggiando (con sofferenza) per 3-3 al Mapei contro il Sassuolo. Nel derby della Mole di sabato, intanto, in casasi è visto il nervosismo. Quello di, che non ha digerito il cambio dial minuto 70 facendolo capire sin da subito. L'attaccante ex Fiorentina ha sfogato tutta la sua delusione e frustrazione, lasciandosi andare anche a unpolemico nei confronti dell'allenatore toscane, non capendo il motivo delle ripetute scelte di Max ...