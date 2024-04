Il killer degli alberi | individuati due focolai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un insetto di origine asiatica, chiamato Takahashia japonica, sta infestando glidi Rho. Due iche sono statidall’Ufficio ecologia: uno si trova in via Cadorna, in prossimità dell’ingresso al pronto soccorso, dove è presente un filare di nove esemplari di Liquidambar styraciflua. L’altro è nel parco recintato di via Leopardi, in zona ovest: sono stati attaccati una trentina di esemplari arborei, un filare di gelsi bianchi e alcuni bagolari, già sottoposti a trattamento durante la scorsa primavera. L’insetto che da qualche anno è presente in provincia di Milano solitamente attacca molte specie vegetali formando una serie di anelli che avvolgono rami e foglie. Una spirale “mortale” dalla quale difficilemente si puo’ uscire. Il Comune ha chiesto ad una ditta specializzata interventi immediati su due ...