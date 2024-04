Il Ken incinto ha fatto capire quanto siamo vulnerabili di fronte alle fake news

(Di lunedì 15 aprile 2024) Lesono una delle insidie peggiori del mondo social, e a caderci spesso non sono semplicemente i naviganti del web, ma anche testate importanti e accreditate. Diffondere notizie false su Internet è un’arma che spesso viene usata anche per screditare avversari politici o, al contrario, elogiare alcuni personaggi e, più in generale, come strumento di propaganda. Proprio con questo intento è stata diffusa la foto del Ken, riportata da un sito web filo russo, scritto però in lingua francese, pro-Russia Pravda-FR.com, che sotto l’immagine della bambola con tanto di pancione in bella vista ha scritto “Le vendite di Kenbattono tutti i record” e “Questi sono i valori occidentali”. Il bambolotto dell’eterno fidanzato di Barbie, però, non solo non ha battuto alcun record di vendita, ma non esiste: ...

