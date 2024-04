Il golpe in Niger ha lasciato il posto a un regime di sabbia. Come tutto qui

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nelle definizioni la geopolitica è lo ‘studio dei rapporti tra i fattori geografici e le azioni o le situazioni politiche’. Dette relazioni non sono qualcosa di meramente ‘contemplativo’ quanto finalizzate ad un potere militare, politico, economico e culturale. Nel nostro Paese, il, e nei dintorni, entrambi i fattori in gioco sono essenzialmente costituiti dalla ‘’. La geografia e la politica, in un contesto di concorrenza o egemonia per il potere, si articolano e sviluppano attorno a questo elemento unico che ne definisce l’identità e l’immaginario. Il putsch di fine luglio dell’anno scorso era stato lui stesso die, strada facendo, le scelte operate dalla giunta militare al potere, non hanno fatto che confermare e rendere più certa questa evidenza: l’Alleanza degli Stati del Sahel, Burkina Faso, Mali e ...