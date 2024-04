Il gol di Sanabria era un’opera d’arte | Ogni angolo | Napoli-Torino | Serie A 2023 24

I gran ata vogliono continuare la rincorsa all’Europa, la squadra di Nicola in piena lotta salvezzaI gran ata vogliono continuare la rincorsa all’Europa, la squadra di Nicola in piena lotta salvezza (corriere)

Calcio, solo un gol e sbadigli negli anticipi della 32esima. Vince il Lecce, pari per Juve e Bologna - Un solo gol in tre gare giocate. È stato un sabato di serie A tutt'altro che entusiasmante quello della 32esima giornata. L'unica marcatura porta ...ecovicentino

Tuttosport: “Derby zero” - Due occasioni per Vlahovic, un palo e una paratona di Vanja, una per Sanabria, Szczesny dice no al suo tiro ravvicinato, e Lazaro, nel finale (94’) spreca di testa: stop. Il pari delude ...torinogranata

Al derby della Mole va in scena un pareggino senza gol che scontenta tutti - Torino ora un po' più lontano dall'Europa, Juve né carne né pesce. Poche emozioni, Vlahovic si ferma al palo. Espulso Juric ...ilgiornale