Il generale Tricarico | Israele ha superato lo stress test Cosa succede adesso

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ove qualcuno avesse ancora dubbi sull'impenetrabilità dello spazio aereo israeliano, con il massiccio attacco del 13 aprile condotto con più disparati ordigni, da più direzioni ed in contemporanea, viene messa una pietra tombale sulle aspettativa di chi in futuro si avventurasse in un aggressione addal cielo. Si è trattato di un vero e propriodel sistema complessivo di difesa i cui esiti hanno non certo meravigliato ma certamente riscosso l'ammirazione ed il plauso perfino degli esperti della materia. Un attacco di tali caratteristiche e dimensioni, portato verso qualunque altro paese al mondo, anche il più progredito, non avrebbe comportato una risposta così convincente ed efficace. L'auspicio è che il sostanziale fallimento dell'aggressione iraniana plachi il desiderio di vendetta di Teheran (questo pare ...