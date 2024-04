Il Figline vince in rimonta E spezza i sogni del Livorno

(Di lunedì 15 aprile 2024)1965: Pagnini, Dema, Diarra, Cavaciocchi (55’ Saccardi), Simonti, Ficini, Zellini, Sesti, Bruni (94’ Iaiunese), Torrini, Zhupa. All.: Tronconi.: Facchetti, Ronchi, Nardi, Luci (65’ Lijaxhiu), Menga (54’ Fancelli), Curcio, Bellini, Brenna, Cori (73’Rossetti), Giordani (46’ Schiaroli), Frroku (55’ Marinari). All.: Pascali. Arbitro: Lascaro di Matera. Marcatori: 30’ Giordani, 71’ Torrini, 79’ rig. Bruni. Note: spettatori 900 circa. Ammoniti: Curcio, Zellini, Luci, Saccardi, Bellini.– E’ stato un pomeriggio, da incorniciare. In apertura, l’omaggio dele di tutto lo stadio con un minuto di silenzio a Piermario Morosini nel 12° anniversario della scomparsa e alla vittime della tragedia di Suviana. Al pronti via, sotto gli ...

