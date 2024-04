Il dopo Zielinski è un sogno da 50 milioni | si tratta di Sudakov

Piotr Zielinski lascerà il Napoli al termine della stagione per unirsi al l’Inter , spunta il retroscena dopo la rete segnata in Nazionale con la Polonia . La stagione 2023/24 entra nella sua fase ... (spazionapoli)

L’ Inter di Marotta avrebbe avviato i Contatti per strappare Giovanni Di Lorenzo al Napoli Dopo Zielinski . L’ Inter sembra intenzionata a pescare a piene mani dal Napoli per rinforzare la propria rosa ... (napolipiu)

L’ Inter di Marotta avrebbe avviato i Contatti per strappare Giovanni Di Lorenzo al Napoli Dopo Zielinski . L’ Inter sembra intenzionata a pescare a piene mani dal Napoli per rinforzare la propria rosa ... (napolipiu)

Doppietta di Cheddira, finisce 2-2 contro il Napoli: il Frosinone è vivo e lotta per la salvezza. Di Francesco: «Potevamo fare di più» - Prima che fosse il turno di Zielinski e fallire il gol in altre due circostanze ... il gol al Napoli opponendosi alle conclusioni di Osimhen e Di Lorenzo. Subito dopo, al 4' arriva il gol del pareggio ...ilmessaggero

Serie A: Napoli solo pari, il 'Maradona' contesta - Napoli-FROSINONE 2-2! Rete di Walid Cheddira. Azione manovrata degli ospiti, con Zortea che riceve sulla destra e va al cross. Cheddira stacca di testa da solo in area e buca Meret, trovando così la ...ansa

Miraggio Champions per il Napoili, il Frosinone strappa un punto d'orto - Sotto lo sguardo di Luciano Spalletti che torna per la prima volta ad assistere a una partita al Maradona dopo la vittoria dello scudetto e si commuove per la splendida accoglienza dei tifosi, il Napo ...gds