Il direttore del Masters 1000 di Montecarlo annuncia | “Nel 2025 niente giudici di linea”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Stefanos Tsitsipas, per la terza volta nelle ultime quattro edizioni, ha vinto ildi. Il greco, dopo aver battuto Jannik Sinner in una semifinale abbastanza controversa, si è poi sbarazzato abbastanza agevolmente del norvegese Casper Ruud in finale con il punteggio di 6-1 6-4 confermando il suo feeling con la terra rossa ed in particolare con i campi del Principato. David Massey,del torneo, ha tracciato un bilancio complessivo della manifestazionendo già delle novità per il futuro. “Non possiamo pensare di mettere un tetto sul Centrale, visto che parliamo di uno stadio temporaneo, con tribune che dopo il torneo vengono dismesse. Ma per quanto riguarda il campo numero 2 abbiamo un progetto che potrebbe essere pronto in un paio d’anni, o forse qualcosa in più: ...