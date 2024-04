Il commento Traguardo virtualmente raggiunto Per Mimmo 22 punti in 12 partite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Per una volta in una stagione tra le sue più nere, la Spal riesce a sorprendere in positivo. Salvarsi, anche se non matematicamente, a Chiavari senza cinque sesti dei titolari nel troncone avanzato – erano fuori per acciacchi Carraro, Antenucci e Maistro, e fino all’ultimo quarto d’ora Zilli, Buchel e Peda, per non dire di Tripaldelli e dei lungodegenti – ha del miracoloso: ancora di più se si parte da 0-1 dopo un quarto d’ora. D’accordo, l’errore del portiere Di Lucia per la rete di Valentini è stato madornale: ma vogliamo parlare del ridicolo gol al passivo su un fallo laterale che arriva dritto al secondo palo? I due svarioni si bilanciano. Ma a vincere è stata la Spal. La partita e i ritmi non sono stati eccelsi, è vero, come è vero che la Spal ha calciato in porta due volte cavandone due gol, prima del terzo tiro al minuto 92. E l’Entella, cui è ...