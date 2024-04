Il Clandestino | trama terza puntata 15 aprile 2024

(Di lunedì 15 aprile 2024) Lunedì 15, su Raiuno, va in onda lade Il, la fiction con protagonista Edoardo Leo. Quante puntate sono. Qui trovate il cast completo. Vediamo qualche anticipazione sulla. IlTitolo: “Chinatown” L’ex ispettore capo Luca Travaglia, interpretato da Edoardo Leo, si trova invischiato in un nuovo caso che lo porta a immergersi nei loschi traffici della Chinatown milanese. Tutto ha inizio quando una donna cinese, disperata, si rivolge a lui per ottenere le prove del tradimento del marito. Travaglia, nonostante le sue rimostranze iniziali, accetta il caso, spinto da una pressante necessità di denaro per ripagare un debito misterioso. Le indagini lo ...

Una Milano inedita fa da sfondo a Il Clandestino , la nuova fiction Rai con protagonista Edoardo Leo. L’attore romano interpreta un ex poliziotto il cui passato gli ha provocato un’enorme ferita; per ... (optimagazine)

Dopo il debutto di lunedì 8, Il Clandestino si prepara ad andare in onda con la seconda puntata , prevista per lunedì 15 aprile 2024. La serie incentrata sulla figura di Luca Travaglia, interpretato ... (tvpertutti)

The Gentlemen, Recensione (No Spoiler) della Serie TV con i Nobili Gangster - The Gentlemen, Recensione (No Spoiler) della Serie TV con i Nobili Gangster. Perchè vederla Perchè non vederlasuperguidatv

Il Clandestino, scena difficile per Edoardo Leo: “Mi sono ripreso dopo un anno” - "Non dimenticherò mai il freddo che ho sentito", il retroscena svelato da Edoardo Leo È tornato protagonista sul piccolo schermo Edoardo Leo, con una ...lanostratv

Stasera su Rai 4 il film “Savage Dog – Il selvaggio” con Scott Adkins: la trama - Per il ciclo "Last Action Heroes", stasera su Rai 4 in onda il film "Savage Dog – Il selvaggio" con Scott Adkins: ecco la trama.corrierenazionale