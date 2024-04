“Il clandestino” | la seconda vita di Edoardo Leo ex ispettore dell’antiterrorismo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 aprile 2024) Torna stasera in Prime time su Rai Uno la nuova scommessa “Il”, una fiction Rai – in collaborazione con l’Italian International film dei Lucisano – che nella prima stagione consta di 12 episodi con la regia di Rolando Ravello e la sceneggiatura di Ugo Ripamonti, Renato Sannio e Michele Pellegrini. Un excapitolino Luca Travaglia (Leo) dopo avere fallito un’operazione di protezione di un ministro straniero dove ha perso la sua compagna Khadija (Lavinia Longhi) cerca di rifarsi unacome buttafuori a Milano strozzato dall’alcool e vivendo abusivamente in un’autorimessa di un meccanico Palitha (Hassani Shapi). Nella prima puntata – “La piccola Milano” – la narrazione parte lenta e non ti prende ma quando Travaglia viene riavvicinato da un ex collega ...