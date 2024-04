Il Clandestino | anticipazioni terza puntata di lunedì 22 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 15 aprile 2024) Edoardo Leo ne Il(US Rai) Le indagini di Luca Travaglia, ex poliziotto diventato per caso detective privato, sono al centro de Il, la nuova fiction di Rai1 con Edoardo Leo suddivisa in dodici episodi (e sei serate). Scopriamo quindi cosa succederà diinattraverso le nostre. Ilsecondadi22Luca e la richiesta di due bambine rom S1 E6 – Il Processo: Travaglia viene interpellato da due bambine rom che chiedono il suo aiuto per dimostrare l’innocenza del fratello maggiore di fronte al Kris, il tribunale del loro campo, che lo accusa di non aver soccorso un amico ferito a morte durante un ...