Il clandestino | anticipazioni terza puntata del 22 aprile | l’amore nascosto tra Luca e Carolina

Il Clandestino : le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata Questa sera, lunedì 15 aprile 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de Il Clandestino , serie tv diretta da ... (tpi)

Dopo il debutto dello scorso 8 aprile , Il Clandestino prosegue con la messa in onda della seconda puntata di lunedì 15 aprile . La fiction ha segnato il debutto di Edoardo Leo in una produzione ... (velvetmag)

Edoardo Leo ne Il Clandestino (US Rai) Le indagini di Luca Travaglia, ex poliziotto diventato per caso detective privato, sono al centro de Il Clandestino, la nuova fiction di Rai1 con Edoardo ... (davidemaggio)