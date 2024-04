Il “Cimarosa” membro dell’Associazione Europea a Bruxelles

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Conservatorio «Domenico» entra a far parte dell’AEC. Con una lettera indirizzata al presidente Achille Mottola e al direttore Maria Gabriella Della Sala, la presidente Deborah Kelleher ha comunicato l’ingresso dell’Istituto di Alta formazione musicale di Avellino qualedell’Association Européenne des Conservatoires. L’AEC, che ha sede a, svolge un ruolo cruciale nel facilitare lo scambio di conoscenze, esperienze e risorse tra le istituzioni musicali europee, promuovendo l’eccellenza nella formazione musicale attraverso l’organizzazione di progetti, congressi e seminari. «È un passo significativo per il Conservatorio di Avellino – hanno dichiarato Mottola e Della Sala –che ora si unisce alle circa 300 Istituzioni, che fanno parte, sparse in ...