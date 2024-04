Il capo dell' Idf | Israele risponderà all' attacco dell' Iran

Tarantini Time QuotidianoIl Capo della Polizia Vittorio Pisani ha incontrato oggi, al Viminale, il sovrintendente Domenico Mongelli e l’assistente Capo coordinatore Stefano Delsole, Poliziotti in ... (tarantinitime)

Israele all’Onu cita l’allarme di Zelensky: «Ascoltatelo e svegliatevi». Zelensky: la Russia continua a ricevere componenti per armi (ilsole24ore)

Israele all’Onu cita l’allarme di Zelensky: «Ascoltatelo e svegliatevi». Zelensky: la Russia continua a ricevere componenti per armi (ilsole24ore)

Il capo Stato maggiore Idf: l’attacco dell’Iran “avrà risposta” - Roma, 15 apr. (askanews) – L’attacco iraniano contro Israele “avrà una risposta”. Lo ha detto il capo di Stato maggiore dell’Idf, generale Herzi Halevi, dalla base aerea di Nevatim. “L’Iran voleva dan ...askanews

Vorrei e forse posso. Netanyahu non si accontenta del pareggio e prepara la reazione contro l'Iran - Gli alleati chiedono testa e strategia, ma Israele considera inevitabile una risposta. Si valutano soluzioni che non scatenino una guerra regionale, in ...huffingtonpost

Parigi -100: Mornati 'Italia leader, ma futuro allarma' - Nonostante tutto". A 100 giorni dai Giochi di Parigi, con il quadriennio olimpico accorciato per lo slittamento al 2021 di Tokyo, Carlo Mornati, segretario generale del Coni e capo missione ...ansa