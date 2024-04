Il cantante di Tu no ha una nuova compagna?

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)– Estée Lauder oggi ha annunciato di avere sigla to un contratto con l’acclamata cantante , cantautrice e attrice coreana IU che ne fa la sua più recente Ambasciatrice globale ... (seriea24)

Verissimo, Patty Pravo fulmina Riccardo Fogli: “Addio ai Pooh Ecco la verità” - Patty Pravo non ci sta e risponde a Riccardo Fogli. La cantante di “Pensiero stupendo” ha risposto per le rime all’ex fidanzato e ...iltempo

Amici, nuovo flirt in corso per Irama Avvistato in dolce compagnia - Da quanto emerso nelle scorse ore sui social, sembrerebbe che Irama abbia in corso un flirt. A rivelare l'ultima indiscrezione è stata Deianira Marzano, ...dailynews24

Patty Pravo a "Verissimo": "Mi piace stare da sola, non è un problema. Riccardo Fogli Non è colpa mia se ha lasciato i Pooh" - La cantante, arrivata all'età di 76 anni, si è aperta con sincerità alla conduttrice, dimostrando ancora una volta di essere una donna diretta senza peli sulla lingua. Nicoletta Strambelli, è questo ...alfemminile