Il Cagliari frena l’Inter | Inzaghi | “Scudetto nel derby? Meglio”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 apr. (askanews) – Ila San Siro recuperando per due volte: apre Thuram su assist di Sanchez, nella ripresa pareggia Shomurodov. Calhanoglu su rigore riporta avanti, ma a 7? dalla fine la beffa firmata da Viola. I nerazzurri possono vincere loaritmeticamente alla prossima giornata, nel, ma per farlo dovranno necessariamente battere il Milan. “Squadra delusa? Anche stasera, come faccio di solito, non ho parlato ai ragazzi”, dice Simonedopo il match. “Sapevamo di dover affrontare una squadra in salute e abbiamo sofferto le loro ripartenze. Siamo vicinissimi a un grande obiettivo ma mancano ancora i punti per la matematica”. Poi commenta i due gol incassati: “Abbiamo concesso qualcosina sul primo gol: ...