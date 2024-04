Il big match parla in lingua Civitanovese I rossoblù guadagnano tre punti e il primato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 aprile 2024)2 montefano 0(4-2-3-1): Testa; Franco (47’st Cosignani), Passalacqua, De Vito, Pasqualini; Visciano, Domizi; Buonavoglia (45’st Bagnolo), Strupsceki (28’st Brunet), Becker (36’st Ruggeri); Spagna (45’st Ercoli). A disp. Cannella, Candia, Giordani, Verini. All. Alfonsi. MONTEFANO (4-3-1-2): David; Calamita, Pjetri (30’st Papa), Monaco, G. De Luca (36’st Stampella); Sindic, Alla, Di Matteo; Palmucci (15’st Orlietti), Bonacci (36’st E. De Luca), Dell’Aquila (1’st Latini). A disp. Bentivogli, Cingolani, Toro, Guzzini. All. Mariani. Arbitro: Palmisano di Saronno. Reti: 25’st Strupsceki, 38’st Buonavoglia. Note: quasi 4000, ammoniti De Vito Brunet, Franco e i tecnici Alfonsi e Mariani, il team menager Cerolini. Ang. 14-1, rec. 3’pt e 8’st. I raggi del sole irradiano una giornata perfetta per la ...