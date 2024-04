Il Bayer Leverkusen non ha fatto un miracolo

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ognuno può scegliere la propria immagine preferita. Xabi Alonso che osserva dall’alto di una balconata i tifosi che invadono il terreno dellaArena. La osserva come un generale stanco e riflessivo farebbe di fronte alla piana di una battaglia vittoriosa. Oppure il momento subito successivo al terzo gol al Werder Brema, una partita trasformata in una lunga festa. L’immagine in cui Florian Wirtz invece di esultare deve invitare i suoi tifosi a non invadere il campo, ma davanti a sé uno steward, cioè colui che dovrebbe davvero preoccuparsi di non permettere l’invasione di campo, sta esultando insieme a lui. Vorrebbe abbracciarlo. pic.twitter.com/Ub14vu3vTv — Football Pictures That Go Hard (@hardfootypix) April 15, 2024 I tifosi avevano accolto il bus che entrava allo stadio passando per la strada denominata per l’occasione Xabi-Alonso-Allee. Poi era iniziata ...