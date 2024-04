Il bar perfetto ha bisogno di baristi con stipendi adeguati | ecco come si cambia il mondo del caffè in Italia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 15 aprile 2024) È finito il tempo in cui quello del barista era un mestiere di ripiego, una figura presa poco sul serio, un lavoretto estivo per studenti con pochi soldi in tasca. È ora dire rotta: anzi, siamo in ritardo. Questo retaggio culturale tuttono è stato un peso ingombrante, ma nel frattempo ildelsi è evoluto e il concetto di bar, oggi, è molto più ampio. Per costruire una caffetteria di qualità, però, occorronopreparati (e ben pagati). Il barè quello meglio organizzato Lo sa bene Gianni Tratzi, consulente che con la sua società Mezzatazza Consulting sta cercando dire il panorama dei bar milanesi, un espresso alla volta. Le ossa se l’è fatte nei bar «da battaglia», degli specialty si è innamorato al Taglio durante l'Expo e ...