Ieri in Campania | omicidio per un parcheggio nel Casertano | in carcere il 74enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, domenica 14 aprile 2024. Avellino – In una domenica di metà aprile è andato in scena l’ultimo Consiglio comunale della giunta del sindaco dimissionario Gianluca Festa, in vista della scontata conferma dalla rinuncia alla carica attesa per oggi, lunedì 15 aprile, alla scadenza di 20 giorni previsti per normativa. (LEGGI QUI) Benevento – “Via Traiano è ormai un. Orari di carico e scarico che ormai durano una giornata intera, mezzi posizionati davanti i negozi che ne limitano la visibilità”. Le parole sono di un commerciante che ha la propria attività sulla via che collega il Corso Garibaldi all’Arco di Traiano, diventato ormai un luogo teatro di lunghe soste da parte di imponenti mezzi. (LEGGI QUI) Caserta – E’ inper ...