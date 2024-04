Idf | Attacco Iran avrà una risposta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 15 aprile 2024) 21.10 L'di missili e droniiani contro Israele "una". Lo assicura il capo di stato maggiore dell'Idf, generale Halevi, secondo il Times of israel. "L'voleva danneggiare le capacità strategiche dello Stato di Israele, non era mai successo prima,ma eravamo preparati",ha affermato.Quanto agli aiuti avuti da Paesi alleati e in particolare dagli Stati Uniti:"Lo Stato di Israele è molto forte ma con una minaccia così numerosa siamo sempre felici di avere gli Stati Uniti con noi".