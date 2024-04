I Weekend dell' Orso Ritornano nelle Riserve e Oasi Naturali

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pescara - Con l'avvicinarsi'estate,con grande successo i tanto attesi "campi" dedicati alle famigliemeravigliose terrestiche abruzzesi, dimora del prezioso plantigrado. Dopo il trionfo degli anni precedenti, il WWF Italia, in collaborazione con la Riserva Naturale Regionale eWWF “Gole del Sagittario”, ripropone i campi a tema, nell'ambitoa Campagna2x50. Questa iniziativa non solo offre un momento di svago, ma si configura come un'importante opportunità di incontro e conoscenza, come sottolinea Filomena Ricci, Delegata WWF Abruzzo. Le famiglie partecipanti hanno l'occasione di approfondire la conoscenza del lavoro svolto dalle Aree Protette e dalle associazioni di volontariato, ...

Sabato e domenica il campo da Rugby ‘Monti’ in via Borghetto Accademia (lungo viale della Libertà) ospita un torneo quadrangolare con le rappresentative Under 14 di Cesena, Fano, Firenze e Forlì. Lo ... (sport.quotidiano)

Liguria, dopo il Weekend con l’assalto alle spiagge arriva il maltempo. Le previsioni fino a mercoledì - Genova – Il colpo d’occhio è da cartolina estiva, pur essendo solo a metà aprile: anche a Genova - e non solo in Riviera - ieri le spiagge sono state prese d’assalto. Bagnanti spinti dalla voglia di ...ilsecoloxix

Petrolio si sgonfia e torna sotto massimi Weekend - (Teleborsa) - Pur con qualche limatura rispetto al Weekend, il petrolio si conferma vicino ai massimi degli ultimi cinque mesi e mezzo. Il rischio geopolitico, a seguito dell'attacco con droni ...teleborsa

Prove d’estate in riviera, folla a Riccione in spiaggia e per gli eventi – FOTO - Prove tecniche d’estate in una Riccione assolata e frizzante quelle andate in scena lo scorso Weekend. Galeotte le alte temperature e il sole splendente, Riccione ha offerto ai numerosi turisti e visi ...chiamamicitta