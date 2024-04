I volontari tornano a Faenza Buoni spesa in dono agli sfollati

(Di lunedì 15 aprile 2024) Trasferta aper la protezione civile di Camparada, Lesmo e Correzzana: ibrianzoli hanno consegnato 2mila euro inalle famiglie sfollate dopo l’alluvione del 2023. Forte il legame del contingente di casa con l’Emilia Romagna ferita dalla calamità, iinfatti non si sono dimenticati di chi soffre ancora e hanno organizzato la raccolta fondi con l’aiuto dei Comuni e di tante associazioni. Il gruppo brianzolo na visitato le zone disastrate e il monastero delle Clarisse, che da quasi un anno ospita famiglie che hanno perso tutto. Un pugno allo stomaco per chi non ha mai smesso di darsi da fare per i territori colpiti dal disastro ambientale. A fare da tramite “Felicità sostenibile“, una realtà no profit faentina che assiste i senzatetto. Dieci miliardi di euro ...

