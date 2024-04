I Typhoon inglesi e il gas nel Mediterraneo. Perché Cipro è strategica

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dalla “portaerei”sono decollati i cacciaper distendere lo scudo occidentale su Israele, da lì è stato avviato il corridoio umanitario pro-Gaza, su quell’isola gli Usa hanno dato avvio ad un nuovo sistema di controllo e monitoraggio della sicurezza delorientale. Un altro segno di come l’isola accresce la sua importanza, oltre che legata all’energia. In sostanza nelorientale, e non da oggi, si sta giocando una nuova partita geopolitica che lega idealmente il dossier energetico, gli Accordi di Abramo e le nuove relazioni diplomatiche, oggi messe a rischio dall’attacco iraniano a Israele. II cacciasono decollati dalla base cipriota di Akrotiri e hanno partecipato per conto del ...