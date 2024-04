I tagli alla Sanità pubblica | Troppe famiglie perdono le cure Il governo deve intervenire

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Panettiere L’incremento della spesa sanitaria diretta delle(out of pocket), combinato con la rinuncia da parte di quasi due milioni d’italiani a visite ed accertamenti diagnostici per motivi economici e con la presenza di 2,1 milioni d’indigenti a rischio salute, "indurre ila prendere una decisione: rilanciare il Servizio sanitario nazionale, sempre più in affanno a causa di quindici anni diindiscriminati, oppure passare chiaramente al modello statunitense nel quale le prestazioni per la salute sono in prevalenza coperte dai singoli o dalle polizze assicurative". Tertium non datur per Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che, con l’occhio clinico del medico – è specialista in Gastroenterologia e Medicina interna –, guarda con preoccupazione alle condizioni generali ...