I segreti della street photography e le potenzialità degli smartphone

(Di lunedì 15 aprile 2024) See the world in a new light. Vedere il mondo sotto una nuova luce. E proprio sotto la luce del cielo di Madrid e poi di Valencia si è aperta, lo scorso 11 aprile, la nuova serie di Master Class Xiaomi che per l’occasione ha riunito nove fotografi da tutto il mondo per mostrare come – attraverso l’obiettivo con lenti Leicaserie Xiaomi 14 – si possa cogliere l’attimo fuggente. Quello che più ha colpito i partecipanti è stata l’immediatezza con cui poter entrare nel vivosessione. Grazie a quello strumento che ognuno di noi può comodamente tenere in tasca, lo, la strada diventa la tela su cui dipingere una storia. Per immergersi nel mondofotografia enarrazione visiva, guidati da fotografi professionisti come Maurice Pehle, Javier Corso, Rui Caria, Fabien Ecochard, ...