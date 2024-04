I segreti della longevità 

(Di lunedì 15 aprile 2024) La longevità dipende da una combinazione di fattori genetici, ma soprattutto ambientali e comportamentali. Negli ultimi decenni, grazie ai progressi nella medicina, nella sanità pubblica e l'attenzione a tutta una serie di fattori che contribuiscono a migliorare il nostro stile di vita, l'aspettativa di vita è aumentata significativamente. Questo fenomeno presenta sfide e opportunità uniche per la società, inclusi i cambiamenti demografici, le questioni di salute pubblica e l'adattamento delle politiche sociali ed economiche. A Palazzo Fiuggi, Wellness Medical Spa rinomata a livello internazionale, per esempio, gli ospiti si immergono in un'esperienza unica di rigenerazione psico-fisica che ha tra i suoi obiettivi principali prevenire ed imparare a seguire degli stili di vita corretti per vivere più a lungo ed in assenza di patologie croniche. Circondato da un ambiente naturale ...

AstraZeneca Dovrà fornire dati dettagliati sugli Effetti collaterali del suo vaccino anti Covid, Vaxzevria. A deciderlo è la Corte regionale superiore di Bamberg in Germania, in merito alla causa di ... (affaritaliani)

See the world in a new light. Vedere il mondo sotto una nuova luce. E proprio sotto la luce del cielo di Madrid e poi di Valencia si è aperta, lo scorso 11 aprile, la nuova serie di Master Class ... (linkiesta)

Viaggio nel cuore della longevità, il cibo allunga la vita - "Cent'Anni insieme!", un viaggio nel cuore della longevità in Sardegna. Da domani e fino al 18 aprile a Cagliari, a Sa Manifattura, dibattiti, workshop, concerti, laboratori di cucina e uno show cooki ...ansa

Cosa fanno Italy Segreta e Shaft Jeans insieme alla Milano Design Week - In Corso Magenta, 22 c'è il nuovo store di Shaft Jeans e, in occasione della MDW, Italy Segreta presenta in questa location il QUOTIDIANNO.collater.al

Corrado, favola di uno strajè - Per non parlare della torta fritta. Con lo sguardo attento e curioso, rapivo i segreti e gli aromi antichi. Capii che cucinare era un gesto d'amore per i propri cari e che il cibo unisce e rende ...gazzettadiparma